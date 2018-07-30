В Хмельницком собрали полторы тысячи ртутных ламп за месяц
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. За месяц жители Хмельницкого собрали и отдали на переработку более 700 кг батареек и 1,5 тыс. ртутных ламп. Об этом сообщает Хмельницкий городской совет, передает УНН.
Сообщается, что сбор опасных отходов у жителей города осуществляет экобус. За месяц (15 июня - 15 июля, ред.) экобус совершил 16 выездов в микрорайоны Хмельницкого. Услугами экобуса воспользовалось около 900 жителей города.
"За это время работники (коммунального предприятия - ред.) приняли от населения 709 кг батареек, 17 кг медикаментов, 70 кг эмульсии и красок, 58 кг электронного и электрического оборудования, 34 отработанные фильтры, 9 кг тары от бытовой химии, 823 люминесцентные лампы, 613 энергосберегающих ламп и 146 термометров", - рассказали в горсовете.
До недавнего времени в Украине отсутствовали государственные пункты сбора опасных отходов у населения. Избавиться от токсичных отходов людям помогли волонтеры и компании - утилизаторы опасных отходов. В частности, в Обухове такие контейнеры в апреле 2017 года установила компания "Тарком Экосервис" при содействии местных властей. С тех пор жители города и больницы сдали более 4000 ртутьсодержащих (люминесцентных) ламп и 400 кг использованных батареек.