У Хмельницькому назбирали півтори тисячі ртутних ламп за місяць

Повідомляється, що забір небезпечних відходів у жителів міста здійснює екобус. За місяць (15 червня - 15 липня, ред.) екобус здійснив 16 виїздів у мікрорайони Хмельницького. Послугами екобуса скористалося близько 900 жителів міста.

"За цей час працівники (комунального підприємства - ред.) прийняли від населення 709 кг батарейок, 17 кг медикаментів, 70 кг емульсії та фарб, 58 кг електронного та електричного обладнання, 34 відпрацьовані фільтри, 9 кг тари від побутової хімії, 823 люмінесцентні лампи, 613 енергозберігаючих ламп та 146 термометрів", - розповіли у міськраді.

Донедавна в Україні були відсутні державні пункти збору небезпечних відходів у населення. Позбутися токсичних відходів людям допомогли волонтери і компанії — утилізатори небезпечних відходів. Зокрема, в Обухові такі контейнери в квітні 2017 року встановила компанія “Тарком Екосервіс” за сприяння місцевої влади. Відтоді жителі міста і лікарні здали понад 4 тисячі ртутьвмісних (люмінесцентних) ламп і 400 кг використаних батарейок.