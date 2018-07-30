У Хмельницькому назбирали півтори тисячі ртутних ламп за місяць
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. За місяць жителі Хмельницького зібрали та віддали на переробку понад 700 кг батарейок та 1,5 тис. ртутних ламп. Про це повідомляє Хмельницька міська рада, передає УНН.
Повідомляється, що забір небезпечних відходів у жителів міста здійснює екобус. За місяць (15 червня - 15 липня, ред.) екобус здійснив 16 виїздів у мікрорайони Хмельницького. Послугами екобуса скористалося близько 900 жителів міста.
"За цей час працівники (комунального підприємства - ред.) прийняли від населення 709 кг батарейок, 17 кг медикаментів, 70 кг емульсії та фарб, 58 кг електронного та електричного обладнання, 34 відпрацьовані фільтри, 9 кг тари від побутової хімії, 823 люмінесцентні лампи, 613 енергозберігаючих ламп та 146 термометрів", - розповіли у міськраді.
Донедавна в Україні були відсутні державні пункти збору небезпечних відходів у населення. Позбутися токсичних відходів людям допомогли волонтери і компанії — утилізатори небезпечних відходів. Зокрема, в Обухові такі контейнери в квітні 2017 року встановила компанія “Тарком Екосервіс” за сприяння місцевої влади. Відтоді жителі міста і лікарні здали понад 4 тисячі ртутьвмісних (люмінесцентних) ламп і 400 кг використаних батарейок.