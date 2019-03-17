В Хмельницком из-за курения сигарет мужчина сгорел в квартире
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. В Хмельницком в двухэтажном многоквартирном жилом доме из-за курения сигарет погиб 62-летний мужчина. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"17 марта в 2:48 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в г. Хмельницький на ул. Староконстантиновское шоссе возник пожар в квартире двухэтажного многоквартирного жилого дома", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, во время разведки и тушения пожара спасатели обнаружили погибшим 62-летнего гражданина.
Бойцами ГСЧС был локализован в 3:03 пожар на площади 30кв.м и ликвидировали в 3:21, не допустив распространения огня на большую площадь.
Предполагаемая причина пожара - неосторожность при курении. Всего в ликвидации пожара привлекалось 4 единицы техники и 15 человек личного состава.
Напомним, в cели Александровка Долинcького района в вагончике для охранников произошел пожар, один человек погиб.