У Хмельницькому через паління цигарок чоловік згорів в квартирі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. У Хмельницькому в двоповерховому багатоквартирному житловому будинку через паління цигарок загинув 62-річний чоловік. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
“17 березня о 02:48 до Служби порятунку „101“ надійшло повідомлення про те, що в м. Хмельницький на вул. Старокостянтинівське шосе виникла пожежа в квартирі двоповерхового багатоквартирного житлового будинку”, — йдеться у повідомленні.
У відомстві додали, під час розвідки та гасіння пожежі рятувальники виявили загиблим 62-річного громадянина.
Бійцями ДСНС було локалізовано о 3:03 пожежу на площі 30кв.м та ліквідували о 03:21, не допустивши поширення вогню на більшу площу.
Ймовірна причина пожежі — необережність під час паління. Загалом до ліквідації пожежі залучалось 4 одиниці техніки та 15 чоловік особового складу.
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