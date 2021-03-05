В Хмельницкой области неизвестные отобрали сумку с деньгами у предпринимателя
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. В Изяславе Хмельницкой области неизвестные совершили разбойное нападение на предпринимателя в пункте обмена валют. Об этом УНН сообщает со ссылкой на правоохранителей.
Детали
Сегодня около 18 часов трое неизвестных в балаклавах напали на местного жителя (1976 г.р.), частного предпринимателя, в помещении обмена валют.
Нападавшие отобрали сумку, в которой находились около 10 тыс. долларов, после чего скрылись. Пострадавшему оказывается медицинская помощь.
Напомним
Во Львове полицейские задержали лиц, которые отобрали у валютчика сумку с 4,5 миллиона гривен.
Также, как сообщал УНН, в Ромнах Сумской области грабители, спрятав лицо за медицинскими масками, напали на менялу.
Была и информация о том, что в Киеве возле обменки ограбили мужчину на 50 тыс. долларов.