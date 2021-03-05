У Хмельницькій області невідомі відібрали сумку з грошима у підприємця
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. В Ізяславі Хмельницької області невідомі скоїли розбійний напад на підприємця у пункті обміну валют. Про це УНН повідомляє з посиланням на правоохоронців.
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Сьогодні близько 18 години троє невідомих у балаклавах напали на місцевого жителя (1976 р.н.), приватного підприємця, у приміщенні обміну валют.
Нападники відібрали сумку, в якій знаходилися близько 10 тис. доларів, після чого втекли. Потерпілому надається медична допомога.
Нагадаємо
У Львові поліцейські затримали осіб, які відібрали у валютника сумку із 4,5 мільйони гривень.
Також, як повідомляв УНН, у Ромнах Сумської області грабіжники, сховавши обличчя за медичними масками, напали на міняйлу.
Була й інформація про те, що у Києві під обмінкою пограбували чоловіка на 50 тисяч доларів.