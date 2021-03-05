У Хмельницькій області невідомі відібрали сумку з грошима у підприємця

Деталі

Сьогодні близько 18 години троє невідомих у балаклавах напали на місцевого жителя (1976 р.н.), приватного підприємця, у приміщенні обміну валют.

Нападники відібрали сумку, в якій знаходилися близько 10 тис. доларів, після чого втекли. Потерпілому надається медична допомога.

Нагадаємо

У Львові поліцейські затримали осіб, які відібрали у валютника сумку із 4,5 мільйони гривень.

Також, як повідомляв УНН, у Ромнах Сумської області грабіжники, сховавши обличчя за медичними масками, напали на міняйлу.

Була й інформація про те, що у Києві під обмінкою пограбували чоловіка на 50 тисяч доларів.