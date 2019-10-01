У Києві під обмінкою пограбували чоловіка на 50 тисяч доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. У Києві грабіжники напали на чоловіка та пограбували його під обмінним пунктом. Про це УНН повідомили у правохоронних органах.
Подія сталася 30 вересня. Двоє мешканців столиці на автомобілі приїхали до обмінного пункту на вулиці Борщагівській. Поки один з них пішов до пункту дізнатися про можливість обміну до машини підбігли четверо у балаклавах та витягши другого чоловіка з авто відібрали у нього сумка з грошима. Після чого зникли з місця події у невідомому напрямку. За попередньою інформацією нападники забрали 50 тисяч доларів.
За даним фактом розпочато досудове розслідувння за ст. 187 КК України (розбій).
Як повідомляв УНН, у Чорнобильській зоні з початку року затримали понад три сотні сталкерів.