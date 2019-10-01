У Чорнобильській зоні з початку року затримали понад три сотні сталкерів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Понад три сотні сталкерів затримали правоохоронці у зоні ЧАЕС з початку року, а днями виявили ще одну групу правопорушників. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Київської області.
Так, днями, під час патрулювання Чорнобильської зони, поблизу відселеного міста Прип’ять, поліцейські виявили чергових іноземних туристів-нелегалів.
У відношенні трьох громадян Республіки Білорусь, та двох – Республіки Польща, складено адміністративні протоколи за ст. 46-1 (Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає стягнення штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Матеріали направлено до Іванківського районного суду Київської області, для прийняття рішення.
Також, поліція зони ЧАЕС направила подання до Державної міграційної служби про скорочення терміну перебування в Україні іноземним порушникам.
У поліції зазначили, що з початку 2019 року 323 шукача екстремального туризму, з яких 70 – іноземці, незаконно проникли на територію зони відчуження минаючи контрольно-пропускні пункти.
Нагадаємо, Державне агентство України з управління зоною відчуження розробило водні маршрути відвідування зони відчуження для туристів.