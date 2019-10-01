В Чернобыльской зоне с начала года задержали более трехсот сталкеров
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Более трехсот сталкеров задержали правоохранители в зоне ЧАЭС с начала года, а на днях обнаружили еще одну группу правонарушителей. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Киевской области.
Так, на днях, во время патрулирования Чернобыльской зоны, вблизи отселенного города Припять, полицейские обнаружили очередных иностранных туристов-нелегалов.
В отношении трех граждан Республики Беларусь, и двух - Польши, составлены административные протоколы по ст. 46-1 (Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает взыскание штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан. Материалы направлены в Ивановский районный суд Киевской области, для принятия решения.
Также, полиция зоны ЧАЭС направила представление в Государственную миграционную службу о сокращении срока пребывания в Украине иностранным нарушителям.
В полиции отметили, что с начала 2019 года 323 искателя экстремального туризма, из которых 70 - иностранцы, незаконно проникли на территорию зоны отчуждения минуя контрольно-пропускные пункты.
Напомним, Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения разработало водные маршруты посещения зоны отчуждения для туристов.