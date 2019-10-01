В Киеве возле обменки ограбили мужчину на 50 тысяч долларов

Происшествие произошло 30 сентября. Двое жителей столицы на автомобиле приехали в обменного пункта на улице Борщаговской. Пока один из них пошел в пункт узнать о возможности обмена к машине подбежали четверо в балаклавах и вытащив второго мужчину с авто отобрали у него сумку с деньгами. После чего скрылись в неизвестном направлении. По предварительной информации нападавшие забрали 50 тысяч долларов.

По данному факту начато досудебное розслидувння по ст. 187 УК Украины (разбой).

Как сообщал УНН, в Чернобыльской зоне с начала года задержали более трехсот сталкеров.