В Херсоне пропало пропагандистское ТВ и вернулось украинское радио

Цитата

"Пропагандистские телеканалы во временно оккупированном Херсоне прекратили вещание еще неделю назад. Зато начало ловить "Суспільне" на 92.00 FM", - сообщил Назаров.

Дополнение

По информации первого заместителя председателя Херсонского областного совета Юрия Соболевского, по состоянию на 6 ноября около 10 населенных пунктов Херсонской области, в том числе и Херсон, остались без света и воды в результате повреждения высоковольтной линии электропередач.

7 ноября Соболевский в комментарии "Суспільне" сообщил, что частично в Херсоне и некоторых населенных пунктах возобновлено электропитание.