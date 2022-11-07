В Херсоне пропало пропагандистское ТВ и вернулось украинское радио
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. В Херсоне исчезла пропагандистское телевизионное вещание и вернулась украинская радио, сообщил спикер ОК "Юг" Владислав Назаров в ночь на понедельник, 7 ноября, в Telegram, пишет УНН.
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"Пропагандистские телеканалы во временно оккупированном Херсоне прекратили вещание еще неделю назад. Зато начало ловить "Суспільне" на 92.00 FM", - сообщил Назаров.
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По информации первого заместителя председателя Херсонского областного совета Юрия Соболевского, по состоянию на 6 ноября около 10 населенных пунктов Херсонской области, в том числе и Херсон, остались без света и воды в результате повреждения высоковольтной линии электропередач.
7 ноября Соболевский в комментарии "Суспільне" сообщил, что частично в Херсоне и некоторых населенных пунктах возобновлено электропитание.