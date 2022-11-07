У Херсоні зникло пропагандистське ТБ і повернулося українське радіо

Цитата

"Пропагандистські телеканали у тимчасово окупованому Херсоні припинили мовлення ще з тиждень тому. Натомість почало ловити Суспільне на 92.00 FM", - повідомив Назаров.

Доповнення

За інформацією першого заступника голови Херсонської обласної ради Юрія Соболевського, станом на 6 листопада близько 10 населених пунктів Херсонської області, зокрема і Херсон, залишилися без світла та води внаслідок пошкодження високовольтної лінії електропередач.

7 листопада Соболевський у коментарі Суспільному повідомив, що частково в Херсоні і деяких населених пунктах поновлено електроживлення.