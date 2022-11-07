У Херсоні зникло пропагандистське ТБ і повернулося українське радіо
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. У Херсоні зникло пропагандистське телевізійне мовлення і повернулося українське радіо, повідомив речник ОК "Південь" Владислав Назаров у ніч на понеділок, 7 листопада, у Telegram, пише УНН.
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"Пропагандистські телеканали у тимчасово окупованому Херсоні припинили мовлення ще з тиждень тому. Натомість почало ловити Суспільне на 92.00 FM", - повідомив Назаров.
Доповнення
За інформацією першого заступника голови Херсонської обласної ради Юрія Соболевського, станом на 6 листопада близько 10 населених пунктів Херсонської області, зокрема і Херсон, залишилися без світла та води внаслідок пошкодження високовольтної лінії електропередач.
7 листопада Соболевський у коментарі Суспільному повідомив, що частково в Херсоні і деяких населених пунктах поновлено електроживлення.