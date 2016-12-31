В Херсоне задержали экстремистов, которые планировали поджечь квартиру мэра
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 31 декабря. УНН. Задержали людей в Херсоне, которые планировали поджечь квартиру мэра. Об этом написал на своей странице в Facebook глава горсовета Херсона Владимир Миколаенко, сообщает УНН.
"Получил своеобразное поздравление от наших правоохранителей. Только что руководитель Херсонского отдела полиции подполковник Александр Говорун сообщил мне, что в Херсоне задержали представителей так называемой" Громады Херсона ". Эти пророссийские экстремисты планировали в новогоднюю ночь снова осуществить очередную попытку поджога моей квартиры. Первый раз им не удалось нанести существенный вред, то во второй раз они подготовились лучше - закупили значительное количество горючих материалов. Злоумышленники находятся под стражей, один из них житель Херсона, второй - гражданин России. Сомнений в том, что указания "Громаде Херсона" поступали именно из Российской Федерации, нет ", - написал В.Миколаенко.