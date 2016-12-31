У Херсоні затримали екстремістів, які планували підпалити квартиру міського голови

"Отримав своєрідне привітання від наших правоохоронців. Щойно керівник Херсонського відділу поліції підполковник Олександр Говорун повідомив мені, що в Херсоні затримали представників так званої "Громади Херсона". Ці проросійські екстремісти планували в новорічну ніч знову здійснити чергову спробу підпалу моєї квартири. Перший раз їм не вдалося завдати істотної шкоди, то вдруге вони підготувалися краще - закупили значну кількість горючих матеріалів. Зловмисники знаходяться під вартою, один з них мешканець Херсона, другий - громадянин Росії. Сумнівів у тому, що вказівки "Громаді Херсона" надходили саме з Російської Федерації, немає", - написав В.Миколаєнко.