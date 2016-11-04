В Херсоне "заминировали" концертный зал

В это время планировался концерт Потапа и Насти. Заранее херсонские активисты требовали остановить концерт. Они обратились с этим требованием к СБУ и ОГА.

"Эта парочка активно гастролирует в стране-агрессоре, финансируя военный бюджет РФ. Также" творчество "этих прихвостней РФ не несет ни сущностной нагрузки, не является полезным для воспитания детей и молодежи. Мы надеемся, что все фигуранты этого обращения стоят на государственных позициях, и вместе не дадим опорочить украинскую нацию. В противном случае оставляем за собой право по собственному усмотрению прекратить это мероприятие ", - написала глава Правого сектора в Херсоне Наталья Вотеичкина.