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15 марта, 19:03 • 115181 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 166550 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 137936 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 130389 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112776 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105455 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101415 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 135080 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 132032 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127859 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Херсоне "заминировали" концертный зал

В Херсоне "заминировали" концертный зал

Киев • УНН

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ХЕРСОН-КИЕВ. 4 ноября. УНН. В Херсоне сообщили о заминировании ККЗ "Юбилейный". Об этом в Facebook сообщил херсонец Евгений Волков, передает УНН.

В это время планировался концерт Потапа и Насти. Заранее херсонские активисты требовали остановить концерт. Они обратились с этим требованием к СБУ и ОГА.

"Эта парочка активно гастролирует в стране-агрессоре, финансируя военный бюджет РФ. Также" творчество "этих прихвостней РФ не несет ни сущностной нагрузки, не является полезным для воспитания детей и молодежи. Мы надеемся, что все фигуранты этого обращения стоят на государственных позициях, и вместе не дадим опорочить украинскую нацию. В противном случае оставляем за собой право по собственному усмотрению прекратить это мероприятие ", - написала глава Правого сектора в Херсоне Наталья Вотеичкина.

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