У Херсоні "замінували" концертний зал
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 4 листопада. УНН. У Херсоні повідомили про замінування ККЗ "Ювілейний". Про це у Facebook повідомив херсонець Євгеній Волков, передає УНН.
У цей час планувався концерт Потапа і Насті. Завчасно херсонські активісти вимагали зупинити концерт. Вони звернулись з цією вимогою до СБУ та ОДА.
"Ця парочка активно гастролює у країні-агресорі, фінансуючи військовий бюджет РФії. Також "творчість" цих посіпак РФії не несе жодного сутнісного навантаження, не є корисним для виховання дітей та молоді. Ми сподіваємось, що всі фігуранти цього звернення стоять на державницьких позиціях, і разом не дамо зганьбити українську націю. У іншому випадку залишаємо за собою право на власний розсуд припинити цей захід", - написала голова Правого Сектору в Херсоні Наталя Вотєїчкіна.