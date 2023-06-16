В Херсоне и области из-за подтопления без света до сих пор 16 тыс. домов, на Полтавщине есть ограничения для промышленности

Детали

Как сообщается, электроэнергии достаточно для покрытия потребностей потребителей. Экспорт и импорт отсутствуют.

Продолжается ремонтная кампания на ТЭС и АЭС, из-за снижения половодья уменьшается производство электроэнергии на ГЭС. "Поэтому электростанции имеют ограниченные возможности для обеспечения потребностей потребителей в вечерние часы наибольшего потребления", - указали в Укрэнерго.

"В Полтавской области есть ограничения потребления промышленности, бытовые потребители не ограничиваются. Сети после массированных ударов россиян все еще восстанавливаются и сейчас в этом регионе не могут обеспечить в полной мере потребление промышленности, которое начинает постепенно расти. Мы делаем все, чтобы ускорить восстановление, но нанесенные врагом повреждения беспрецедентны и требуют значительного времени для восстановления", - отметили в компании.

В Херсонской области вода постепенно спадает. Сейчас в городе и области из-за подтопления в целом остаются отключенными более 16 тысяч потребителей, отметили в Укрэнерго.

Из-за вражеских обстрелов, как указано, есть повреждения в сетях облэнерго в Харьковской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской и Херсонской областях.

Напомним

В Минэнерго сообщали, что Украине пока достаточно собственного произведенного электричества, импорта нет.