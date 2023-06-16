У Херсоні та області через підтоплення без світла досі 16 тис. домівок, на Полтавщині є обмеження для промисловості
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. У Полтавській області є обмеження споживання електроенергії для промисловості, побутові споживачі не обмежуються. На Херсонщині через підтоплення все ще відключені понад 16 тисяч споживачів. Про це у п'ятницю повідомляє НЕК "Укренерго", пише УНН.
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Як повідомляється, електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів. Експорт та імпорт відсутні.
Триває ремонтна кампанія на ТЕС та АЕС, через зниження водопілля зменшується виробництво електроенергії на ГЕС. "Тож електростанції мають обмежені можливості для забезпечення потреб споживачів у вечірні години найбільшого споживання", - вказали в Укренерго.
"У Полтавській області є обмеження споживання промисловості, побутові споживачі не обмежуються. Мережі після масованих ударів росіян все ще відновлюються і наразі у цьому регіоні не можуть забезпечити у повній мірі споживання промисловості, яке починає поступово зростати. Ми робимо все, щоб прискорити відновлення, але завдані ворогом пошкодження безпрецедентні і вимагають значного часу для відновлення", - зауважили у компанії.
На Херсонщині вода поступово спадає. Наразі в місті та області через підтоплення загалом залишаються відключеними понад 16 тисяч споживачів, зазначили в Укренерго.
Через ворожі обстріли, як вказано, є пошкодження у мережах обленерго у Харківській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській та Херсонській областях.
Нагадаємо
У Міненерго повідомляли, що Україні наразі достатньо власної виробленої електрики, імпорту немає.