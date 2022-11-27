Подрыв телебашни в Херсоне во время отступления оккупантов: открыто производство

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"Полицейские выяснили, что во время отступления российские военные подорвали телевизионную башню, находившуюся по улице Перекопская", – говорится в сообщении.

Детали

Как отметили, во время осмотра места происшествия следователи установили, что российские военные заложили семь взрывных зарядов возле основания телебашни, пять из которых взорвались.

Взрывотехники изъяли еще около 50 кг тротила и 90 м детонирующего кабеля.

Также на этой территории обнаружили документы с позывными российских солдат, графики их дежурств и другие вещественные доказательства.

Напомним

Глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что из всех деоккупированных территорий Херсонская область была заминирована больше всего.