Херсонщина з усіх деокупованих територій замінована найбільше - поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Херсонщина з усіх деокупованих територій була замінована найбільше, повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко у Facebook, пише УНН.
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"Херсонщина серед усіх деокупованих територій виявилася найбільш замінованою. Сапери поліції вже обстежили майже 450 га звільнених територій області та вилучили більше 3,5 тисячі вибухонебезпечних предметів", - зазначив Клименко.
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З його слів, завдяки роботі розміновувачів вдалося врятувати сотні, а то й тисячі життів. Як і можливість забезпечити поліцейську присутність у регіоні.
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Перед втечею з Херсона російські окупанти замінували майже кожен кабінет будівлі СБУ у місті - полишали такі мінування, що інколи підривати треба всю споруду.