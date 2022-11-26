Херсонская область со всех деоккупированных территорий больше всего заминирована - полиция

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"Херсонская область среди всех деоккупированных территорий оказалась наиболее заминированной. Саперы полиции уже обследовали почти 450 га освобожденных территорий области и изъяли более 3,5 тысяч взрывоопасных предметов", - отметил Клименко.

Детали

По его словам, благодаря работе разминировщиков удалось спасти сотни, а то и тысячи жизней. Как и возможность обеспечить полицейское присутствие в регионе.

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Перед бегством из Херсона российские оккупанты заминировали почти каждый кабинет здания СБУ в городе - оставляли такие минирования, что иногда взрывать надо все сооружение.