Підрив телевежі в Херсоні під час відступу окупантів: відкрито провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Відкрито кримінальне провадження через підрив у Херсоні телевізійної вежі під час відступу російських окупантів. Про це пише УНН із посиланням на Telegram Національної поліції.
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"Поліцейські з’ясували, що під час відступу російські військові підірвали телевізійну вежу, яка знаходилася по вулиці Перекопська", – ідеться у повідомленні.
Деталі
Як зазначили, під час огляду місця події слідчі встановили, що російські військові заклали сім вибухових зарядів біля основи телевежі, п'ять з яких вибухнули.
Вибухотехніки вилучили ще близько 50 кг тротилу та 90 м детонуючого кабелю.
Також на цій території виявили документи з позивними російських солдатів, графіки їхніх чергувань та інші речові докази.
Нагадаємо
Голова Нацполіції Ігор Клименко заявив, що з усіх деокупованих територій Херсонська область замінована найбільше.