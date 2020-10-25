В Херсоне анонсировали открытие авиарейсов в Чехию и Польшу
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В Херсоне с весны 2021 года можно будет воспользоваться авиарейсами лоукостера Ryanair в Чехию и Польшу. Об этом в Facebook сообщил председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев, передает УНН.
“Авиакомпания уже открыла продажу билетов на два восстановленных рейса: „Краков — Херсон — Крaков“ и „Катовице — Херсон — Катовице“. Авиарейс „Краков — Херсон — Крaков“ планируют осуществлять дважды в неделю — по вторникам и субботам, начиная с 30 марта 2021 года”, — сообщил Гусев.
По его словам, рейс в Польшу “Катовице — Херсон — Катовице” планируют восстановить с 28 марта 2021 года. Авиаперевозки будут осуществлять каждую среду и воскресенье.
“Сейчас регулярные авиарейсы из Херсона осуществляют две авиакомпании: Turkish Airlines (два еженедельных рейса из Стамбула) и Windrose (5 еженедельных рейсов в Киев)”, — добавил глава Херсонской ОГА.
Как сообщал УНН, министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что участники туристической отрасли должны использовать карантин для перезагрузки и быть готовыми после его завершения воспользоваться возможностями, которые будут созданы для развития туризма.