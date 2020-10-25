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У Херсоні анонсували відкриття авіарейсів до Чехії та Польщі

У Херсоні анонсували відкриття авіарейсів до Чехії та Польщі

Київ • УНН

 • 18058 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У Херсоні з весни 2021 року можна буде скористатися авіарейсами лоукостера Ryanair до Чехії та Польщі. Про це у Facebook повідомив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв, передає УНН.

“Авіакомпанія вже відкрила продаж квитків на два відновлені рейси: „Краків — Херсон — Крaків“ та „Катовіце — Херсон — Катовіце“. Авіарейс „Краків — Херсон — Крaків“ планують здійснювати двічі на тиждень — по вівторках та суботах, починаючи з 30 березня 2021 року”, — повідомив Гусєв.

За його словами, рейс до Польщі “Катовіце — Херсон — Катовіце” планують відновити з 28 березня 2021 року. Авіаперевезення здійснюватимуть щосереди та щонеділі.

“Наразі регулярні авіарейси з Херсонщини здійснюють дві авіакомпанії: Turkish Airlines (два щотижневих рейси зі Стамбула) та Windrose (5 щотижневих рейсів до Києва)”, — додав голова Херсонської ОДА.

Як повідомляв УНН, міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив, що учасники туристичної галузі мають використати карантин для перезавантаження й бути готовими після його завершення скористатися можливостями, які будуть створені для розвитку туризму.

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