У Херсоні анонсували відкриття авіарейсів до Чехії та Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У Херсоні з весни 2021 року можна буде скористатися авіарейсами лоукостера Ryanair до Чехії та Польщі. Про це у Facebook повідомив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв, передає УНН.
“Авіакомпанія вже відкрила продаж квитків на два відновлені рейси: „Краків — Херсон — Крaків“ та „Катовіце — Херсон — Катовіце“. Авіарейс „Краків — Херсон — Крaків“ планують здійснювати двічі на тиждень — по вівторках та суботах, починаючи з 30 березня 2021 року”, — повідомив Гусєв.
За його словами, рейс до Польщі “Катовіце — Херсон — Катовіце” планують відновити з 28 березня 2021 року. Авіаперевезення здійснюватимуть щосереди та щонеділі.
“Наразі регулярні авіарейси з Херсонщини здійснюють дві авіакомпанії: Turkish Airlines (два щотижневих рейси зі Стамбула) та Windrose (5 щотижневих рейсів до Києва)”, — додав голова Херсонської ОДА.
Як повідомляв УНН, міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив, що учасники туристичної галузі мають використати карантин для перезавантаження й бути готовими після його завершення скористатися можливостями, які будуть створені для розвитку туризму.