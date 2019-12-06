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В Харькове задержали "вора в законе" по прозвищу "Миндия Гальский"

В Харькове задержали "вора в законе" по прозвищу "Миндия Гальский"

Киев  •  УНН

 • 19370 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. В Харькове задержали "вора в законе" по прозвищу "Миндия Гальский", который прибыл из РФ и планировал встретиться с криминальными элементами, чтобы восстановить свое влияние и определиться с направлениями будущей "деятельности". Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области.

"В четверг, 5 декабря, оперативники Управления стратегических расследований в Харьковской области совместно с сотрудниками Главного управления Национальной полиции в Харьковской области задержали "вора в законе" по прозвищу "Миндия Гальский". В 2013 году в Санкт-Петербурге с согласия братьев Булискерия (Ика и Ливан "Галльские") получил статус "вора в законе", - говорится в сообщении.

Так, "Миндия Гальский" прибыл в Харьков из РФ и планировал встретиться с криминальными элементами, чтобы восстановить свое влияние и определиться с направлениями будущей "деятельности". Однако полицейские, установив его местонахождение, задержали "вора". После проведения всех необходимых процедур, представители миграционной службы будут обращаться в суд о принудительном его выдворение за пределы Украины с запретом въезда.

В ноябре 2019 года сотрудники Департамента стратегических расследований задержали трех влиятельных в криминальном мире "воров в законе". Сейчас "Дато Сфан", "Тенго Питерский" (он же "Тенго Гальский") и "Лаша Очамчирский" по решению суда на полгода помещены в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский внес в ВР законопроект о "ворах в законе".

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