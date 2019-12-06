У Харкові затримали "злодія в законі" на прізвисько "Міндія Гальський"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. У Харкові затримали "злодія в законі" на прізвисько "Міндія Гальський", який прибув з РФ та планував зустрітися з кримінальними елементами, аби поновити свій вплив та визначитися з напрямками майбутньої "діяльності". Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Харківській області.
"У четвер, 5 грудня, оперативники Управління стратегічних розслідувань в Харківській області спільно з працівниками Головного управління Національної поліції в Харківській області затримали "злодія в законі" на прізвисько "Міндія Гальський". У 2013 році в Санкт-Петербурзі за згодою братів Буліскерія (Іка та Леван "Гальські") отримав статус "злодія в законі", - сказано у повідомленні.
Так, "Міндія Гальський" прибув до Харкова з РФ та планував зустрітися з кримінальними елементами, аби поновити свій вплив та визначитися з напрямками майбутньої "діяльності". Однак поліцейські, встановивши його місце перебування, затримали "злодія". Після проведення всіх необхідних процедур, представники міграційної служби будуть звертатися до суду щодо примусового його видворення за межі України із забороною в’їзду.
У листопаді 2019 року працівники Департаменту стратегічних розслідувань затримали трьох впливових у кримінальному світі "злодіїв у законі". Наразі "Дато Сфан", "Тенго Пітерський" (він же "Тенго Гальський") та "Лаша Очамчирський" за рішенням суду на пів року поміщені до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський вніс до ВР законопроект про "злодіїв в законі".