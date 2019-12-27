В Харькове задержали группу, которая в течение лет похищала элитные авто
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. В Харькове задержали жителей Харьковщины и Сумской, которые в течение нескольких лет находились в розыске за угон транспортных средств на территории Харьковской области и Киева. Об этом находится УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
“Подозреваемые находились в розыске за совершение аналогичных преступлений с 2016 года. Они являются лидерами преступных группировок, которые „специализируются“ на похищении автомобилей. Кроме того, 35-летний житель Харьковской области ранее неоднократно был осужден, в том числе и за угон транспортных средств. Оба фигуранта не только контролировали деятельность преступных групп, но и сами принимали активное участие в завладениях автомобилями. В преступном мире они считаются лучшими специалистами своего дела”, — говорится в сообщении.
Полицейские установили, что эти граждане в течение последнего года незаконно завладели автотранспортом пяти граждан. Задержанных интересовали исключительно дорогие автомобили японского и корейского производства, минимальная рыночная стоимость которых составляет 30-40 тысяч долларов США.
Для так называемых “отстойников” фигуранты специально снимали гараже в населенных пунктах Киевской и Харьковской областей. В ходе своей деятельности использовали технические средства блокировки и перехвата радиосигналов автосигнализаций, различные ключи и другие специальные приспособления. После так называемого “отстоя” автомобили сбывали за пределы Украины или переделывали номерные агрегаты и продавали их на территории страны.
Установив дату и место пребывания разыскиваемых, ночью 25 января в Салтовском районе Харькова оперативники задержали двух граждан. Последние передвигались на автомобиле, который был похищен еще в 2018 году в Киеве.
Сейчас следственные подразделения полиции Киева и Харьковской сообщили задержанным о подозрении, а суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, правоохранители задержали участников преступной банды, которая занималась похищением элитных автомобилей.