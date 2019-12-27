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У Харкові затримали групу, яка протягом років викрадала елітні авто

У Харкові затримали групу, яка протягом років викрадала елітні авто

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 грудня. УНН. У Харкові затримали мешканців Харківщини та Сумщині, які протягом декількох років перебували у розшуку за викрадення транспортних засобів на території Харківської області та Києва. Про це перебуває УНН із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

“Підозрювані перебували у розшуку за скоєння аналогічних злочинів з 2016 року. Вони є лідерами злочинних угруповань, які „спеціалізуються“ на викраденні автомобілів. Крім того, 35-ти річний мешканець Харківщині раніше неодноразово був засуджений, у тому числі і за викрадення транспортних засобів. Обидва фігуранти не лише контролювали діяльність злочинних груп, але й самі брали активну участь у заволодіннях автомобілями. У злочинному світі вони вважаються найкращими фахівцями своєї справи”, — сказано у повідомленні.

Поліцейські встановили, що ці громадяни упродовж останнього року незаконно заволоділи автотранспортом п’ятьох громадян. Затриманих цікавили виключно дорогі автівки японського та корейського виробництва, мінімальна ринкова вартість яких складає 30-40 тисяч доларів США.

Для так званих “відстійників” фігуранти спеціально винаймали гаражі у населених пунктах Київської та Харківської областей. В ході своєї діяльності використовували технічні засоби блокування та перехоплення радіосигналів автосигналізацій, різноманітні ключі та інші спеціальні пристрої. Після так званого “відстою” автомобілі збували за межі України або перероблювали номерні агрегати та продавали їх на території країни.

Встановивши дату та місце перебування розшукуваних, вночі 25 грудня у Салтівському районі Харкова оперативники затримали двох громадян. Останні пересувалися на автомобілі, який було викрадено ще у 2018 році в Києві.

Наразі слідчі підрозділи поліції Києва та Харківщині повідомили затриманим про підозру, а суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, правоохоронці затримали учасників злочинної банди, яка займалася викраденням елітних автомобілів.

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