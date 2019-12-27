У Харкові затримали групу, яка протягом років викрадала елітні авто

КИЇВ. 27 грудня. УНН. У Харкові затримали мешканців Харківщини та Сумщині, які протягом декількох років перебували у розшуку за викрадення транспортних засобів на території Харківської області та Києва. Про це перебуває УНН із посиланням на пресслужбу Нацполіції.