На Київщині затримали викрадачів елітних автівок
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Правоохоронці затримали учасників злочинної банди, яка займалася викраденням елітних автомобілів. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Київській області.
"Кримінальна поліція Київської області, департамент карного розшуку Нацполіції спільно зі слідчим управлінням та спецпідрозділами, під процесуальним керівництвом прокуратури регіону, викрили організовану злочинну організацію, яка займалась викраденням автомобілів преміум класу", - йдеться в повідомленні.
"Автопарк" зловмисників вміщував автомобілі Jaguar, Lexus, Land Rover та інші. Свою протиправну діяльність банда здійснювала у різних регіонах України.
Правоохоронці провели 15 невідкладних обшуків на Київщині та столиці, у Полтаві, Львові та інших населених пунктах України, за адресами проживання затриманих та місцями відстою викраденого автотранспорту.
В якості речових доказів вилучено спецтехніку для прописки ключів до авто, пристрої для відкриття та заведення автомобілів та пристрій для пошуку GPS маячків, а також номерні знаки, та дев’ять свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів.
Крім того, у зловмисників виявили зброю, набої та вибухові пристрої.
Затриманих осіб, разом із вилученими речовими доказами доставлено до поліції для подальшого проведення слідчих дій та затримано в порядку ст. 208 КПК України. Зловмисникам буде оголошено про підозру, після цього буде обрано міру запобіжного заходу.
В ході проведення заходів вилучено та доставлено на майданчик тимчасового утримання транспортних засобів 6 авто. Деякі з викрадених автомобілів затримали перед пропускним пунктом з тимчасово окупованою територією Криму.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) та за ч. 1 ст. 255 (Створення злочинної організації) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, на Кіровоградщині затримали двох жителів Одеської області, які спеціалізувалися на викраденні елітних авто.