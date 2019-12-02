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В Киевской области задержали похитителей элитных автомобилей

В Киевской области задержали похитителей элитных автомобилей

Киев  •  УНН

 • 14177 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Правоохранители задержали участников преступной банды, которая занималась похищением элитных автомобилей. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Киевской области.

"Криминальная полиция Киевской области, департамент уголовного розыска Нацполиции совместно со следственным управлением и спецподразделениями, под процессуальным руководством прокуратуры региона, разоблачили организованную преступную организацию, которая занималась похищением автомобилей премиум класса", - говорится в сообщении.

"Автопарк" злоумышленников вмещал автомобили Jaguar, Lexus, Land Rover и другие. Свою противоправную деятельность банда осуществляла в разных регионах Украины.

Правоохранители провели 15 неотложных обысков в Киевской области и столице, в Полтаве, Львове и других населенных пунктах Украины, по адресам проживания задержанных и местами отстоя похищенного автотранспорта.

В качестве вещественных доказательств изъята спецтехника для прописки ключей к авто, устройства для открытия и заведения автомобилей и устройство для поиска GPS маячков, а также номерные знаки, и девять свидетельств о регистрации транспортных средств.

Кроме того, у злоумышленников обнаружили оружие, патроны и взрывные устройства.

Задержанные лица, вместе с изъятыми вещественными доказательствами, были доставлены в полицию для дальнейшего проведения следственных действий и задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Злоумышленникам будет объявлено о подозрении, после этого будет избрана мера пресечения.

В ходе проведения мероприятий изъяты и доставлены на площадку временного содержания транспортных средств 6 авто. Некоторые из похищенных автомобилей задержали перед пропускным пунктом со временно оккупированной территорией Крыма.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) и по ч. 1 ст. 255 (Создание преступной организации) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Кировоградской области задержали двух жителей Одесской области, которые специализировались на похищении элитных авто.

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