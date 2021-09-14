В Харькове будут производить китайскую вакцину "CoronaVac"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Харьковское предприятие "Лекхим" в следующем году планирует запустить производство вакцин в наполненных шприцах - в том числе и вакцины против COVID-19 "CoronaVac". Об этом говорится в сообщении горсовета Харькова, передает УНН.
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"Это очень важный проект. Мы не знаем, какой будет ситуация через месяц или два с пандемией. И то, что харьковское предприятие собирается выпускать вакцину и вложить в производство примерно 25-30 млн евро - это очень хорошо", - заявил секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов.
Детали
В Харькове будет производиться вакцина "CoronaVac", созданная китайской компанией "Sinovac Biotech".
В 2021 году группа "Лекхим" стала официальным поставщиком этой вакцины в Украине.
Напомним
Накануне Кабинет Министров Украины принял изменения в постановление № 1236, устанавливающий новые карантин для предотвращения распространения COVID-19.