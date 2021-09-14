У Харкові вироблятимуть китайську вакцину "CoronaVac"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Харківське підприємство “Лекхім” наступного року планує запустити виробництво вакцин у наповнених шприцах — у тому числі і вакцини проти COVID-19 “CoronaVac”. Про це йдеться у повідомленні міськради Харкова, передає УНН.
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“Це дуже важливий проєкт. Ми не знаємо, якою буде ситуація за місяць або два з пандемією. І те, що харківське підприємство збирається випускати вакцину і вкласти у виробництво приблизно 25-30 млн євро, — це дуже добре”, — заявив секретар Харківської міської ради Ігор Терехов.
Деталі
У Харкові вироблятиметься вакцина “CoronaVac”, створена китайською компанією “Sinovac Biotech”.
У 2021 році група “Лекхім” стала офіційним постачальником цієї вакцини в Україні.
Нагадаємо
Напередодні Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до постанови № 1236, що встановлює нові карантинні обмеження для запобігання поширенню COVID-19.