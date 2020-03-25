В Харькове разоблачили во взятке в 1,5 тыс. долл. военного медика Нацгвардии
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. В Харькове правоохранители разоблачили и задержали на получении взятки руководителя медицинского подразделения одной из воинских частей Национальной гвардии Украины. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
По информации спецслужбы, майор медицинской службы организовал механизм вымогательства денег от военнослужащих, проходящих срочную службу в Нацгвардии.
Оперативники СБ Украины, в частности задокументировали, что злоумышленник требовал с срочника 1,5 тысячи долларов за подготовку и согласование заключения военно-врачебной комиссии по непригодности к военной службе по состоянию здоровья.
Правоохранители задержали чиновника в областном центре вблизи места работы во время получения всей суммы неправомерной выгоды.
Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, и избрании ему меры пресечения.
Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к уголовной ответственности других военнослужащих, возможно причастных к противоправной деятельности.
Напомним, задержаны двое полицейский, подозреваемых в том, что требовали взятку на общую сумму 750 долларов в обмен на выдачу разрешительных документов на оружие.