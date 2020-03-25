В Харькове разоблачили во взятке в 1,5 тыс. долл. военного медика Нацгвардии

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 83197 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 99850 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 102165 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101458 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 109384 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 97875 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104389 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106397 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131360 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130405 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В Харькове разоблачили во взятке в 1,5 тыс. долл. военного медика Нацгвардии

В Харькове разоблачили во взятке в 1,5 тыс. долл. военного медика Нацгвардии

Киев  •  УНН

 • 15477 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. В Харькове правоохранители разоблачили и задержали на получении взятки руководителя медицинского подразделения одной из воинских частей Национальной гвардии Украины. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

По информации спецслужбы, майор медицинской службы организовал механизм вымогательства денег от военнослужащих, проходящих срочную службу в Нацгвардии.

Оперативники СБ Украины, в частности задокументировали, что злоумышленник требовал с срочника 1,5 тысячи долларов за подготовку и согласование заключения военно-врачебной комиссии по непригодности к военной службе по состоянию здоровья.

Правоохранители задержали чиновника в областном центре вблизи места работы во время получения всей суммы неправомерной выгоды.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, и избрании ему меры пресечения.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к уголовной ответственности других военнослужащих, возможно причастных к противоправной деятельности.

Напомним, задержаны двое полицейский, подозреваемых в том, что требовали взятку на общую сумму 750 долларов в обмен на выдачу разрешительных документов на оружие.

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