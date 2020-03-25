У Харкові викрили на хабарі у 1,5 тис. дол. військового медика Нацгвардії
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. У Харкові правоохоронці викрили і затримали на одержанні хабара керівника медичного підрозділу однієї з військових частин Національної гвардії України. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.
За інформацією спецслужби, майор медичної служби організував механізм вимагання грошей від військовослужбовців, які проходять строкову службу в Нацгвардії.
Оперативники СБ України, зокрема задокументували, що зловмисник вимагав зі строковика 1,5 тисячі доларів за підготовку та погодження висновку військово-лікарської комісії щодо непридатності до військової служби за станом здоров’я.
Правоохоронці затримали посадовця в обласному центрі поблизу місця роботи під час одержання усієї суми неправомірної вигоди.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, та обрання йому міри запобіжного заходу.
Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до кримінальної відповідальності інших військовослужбовців, можливо причетних до протиправної діяльності.
Нагадаємо, затримано двох поліцейський, які підозрюються у тому, що вимагали хабар на загальну суму 750 доларів в обмін на видачу дозвільних документів на зброю.