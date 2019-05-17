В Харькове будут судить растлителя детей
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. В Харькове будут судить подозреваемого в развращении несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, передает УНН.
Сообщается, что харьковская местная прокуратура направила в Коминтерновский районного суда г. Харькова обвинительный акт в отношении 55-летнего мужчины, подозреваемого в развращении несовершеннолетних (ч. 1 ст. 156 УК Украины).
В декабре 2017 года мужчина возле одной из харьковских школ цеплялся к детям с непристойными предложениями. Кроме того, он продемонстрировал половой орган двум девочкам в возрасте 14 и 15 лет. Полиция установила личность злоумышленника и объявила ему о подозрении, однако он длительное время скрывался, избегая следственных действий.
Задержать его удалось лишь в начале мая 2019 году в г. Лозовая. Сейчас по требованию прокуратуры он находится под стражей.
В прокуратуре отметили, что мужчина уже был судим за развращение ребенка: в 2012 году его приговорили к 5 годам за решеткой.
Назначенное наказание он отбыл и освободился в 2017 году.
Напомним, иностранца задержали за развращение несовершеннолетней.