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7 марта, 08:52 • 123653 просмотра

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7 марта, 06:35 • 111804 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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6 марта, 19:19 • 137889 просмотра

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В Харькове будут судить растлителя детей

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 мая. УНН. В Харькове будут судить подозреваемого в развращении несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, передает УНН.

Сообщается, что харьковская местная прокуратура направила в Коминтерновский районного суда г. Харькова обвинительный акт в отношении 55-летнего мужчины, подозреваемого в развращении несовершеннолетних (ч. 1 ст. 156 УК Украины).

В декабре 2017 года мужчина возле одной из харьковских школ цеплялся к детям с непристойными предложениями. Кроме того, он продемонстрировал половой орган двум девочкам в возрасте 14 и 15 лет. Полиция установила личность злоумышленника и объявила ему о подозрении, однако он длительное время скрывался, избегая следственных действий.

Задержать его удалось лишь в начале мая 2019 году в г. Лозовая. Сейчас по требованию прокуратуры он находится под стражей.

В прокуратуре отметили, что мужчина уже был судим за развращение ребенка: в 2012 году его приговорили к 5 годам за решеткой.

Назначенное наказание он отбыл и освободился в 2017 году.

Напомним, иностранца задержали за развращение несовершеннолетней.

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