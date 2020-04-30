В Харькове начали производство из-за убийства 13-летней девочки: мать задержали
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. По факту убийства ребенка полицейские Харьковской области открыли уголовное производство. За совершение страшного преступления задержана мать 13-летней девочки. Сейчас с женщиной работают следователи. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.
"Сегодня, 30 апреля, около 6:00 в Холодногорский отдел полиции поступило сообщение о том, что на улице Полтавский шлях находится обнаженная женщина. Полицейские обнаружили по указанному адресу гражданку в неадекватном состоянии. В одной руке она держала нож, в другой - пакет, в котором находилась отрезанная голова человека", - рассказали в полиции.
Для выяснения обстоятельств происшествия женщину доставили в Холодногорский отдел полиции.
"Около 8:25 из службы "102" в Дергачевский отдел полиции поступила информация об обращении 40-летнего жителя села Подворки. Он сообщил, что утром обнаружил обезглавленное тело своей 13-летней племянницы. В доме мужчина проживает вместе со своей сестрой и ее дочерью", - добавили в полиции.
По данному факту следователи Дергачевского отдела полиции открыли уголовное производство по п.2 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство малолетнего ребенка) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование осуществляется под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры. Сейчас продолжается осмотр места происшествия.
Женщину задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Все обстоятельства устанавливаются.
Об этом инциденте ранее сегодня сообщал УНН. В Харькове посреди улицы обнаружили обнаженную женщину, которая несла в пакете отрубленную голову. Как стало известно УНН, голова принадлежала дочери задержанной.