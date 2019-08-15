В Харькове обвиняемый хотел покончить с собой в зале суда
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. В Харькове во время заслушивания уголовного производства 45-летний обвиняемый мужчина фрагментом лезвия для бритья нанес себе резаную рану живота. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
Происшествие произошло 14 августа, около 15:15, в зале судебного заседания суда в Слободском районе города.
Как выяснилось, обвиняемый отломил от своей бритвы часть лезвия и, спрятав ее в полость рта, пронес в зал судебного заседания.
Мужчина госпитализирован в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. В настоящее время состояние его здоровья удовлетворительное.
Данное событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Слободского отдела полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
Напомним, полицейские Ивано-Франковской области объявили розыск из-за побега подозреваемого из зала суда.