У Харкові обвинувачуваний хотів накласти на себе руки в залі суду
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. У Харкові під час заслуховування кримінального провадження 45-річний обвинувачуваний чоловік фрагментом леза для гоління наніс собі різану рану живота. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
Подія сталася 14 серпня, близько 15:15, в залі судового засідання суду у Слобідському районі міста.
Як з’ясувалося, обвинувачений відламав від своєї бритви частину леза та, сховавши її у порожнину рота, проніс до зали судового засідання.
Чоловіка госпіталізовано до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги. На даний час стан його здоров’я задовільний.
Дана подія зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Слобідського відділу поліції. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Нагадаємо, поліцейські Івано-Франківщини оголосили розшук через втечу підозрюваного із зали суду.