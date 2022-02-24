В Харькове раздается воздушная тревога
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. В Харькове объявили воздушную тревогу. В городе сработала сирена. Об этом УНН пишет со ссылкой на Суспільне.
Добавим
Около 15.00 24 февраля в подземке харьковского метро остановили поезда после воздушной тревоги.
Напомним
Около 05:00 утра 24 февраля Россия начала наступление на Украину. Атакам подверглись Киев, Харьков, Одесса, Днепр, Мариуполь и др.. Президент Владимир Зеленский объявил на всей территории Украины военное положение.