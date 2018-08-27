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В Харькове конфликт перерос в стрельбу: есть пострадавший

Киев • УНН

 • 11657 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Конфликт со стрельбой произошел в Харькове, в результате которого пострадал мужчина. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области, передает УНН.

В Харькове конфликт перерос в стрельбу: есть пострадавший

"26 августа в 11:13 в Основянский отдел полиции поступило сообщение о якобы стрельбе на территории площади Героев Небесной Сотни и о раненом в результате нее мужчине. На место происшествия выезжало руководство и следственно-оперативные группы отдела полиции и патрульные полицейские. Начальником районной полиции был введен оперативный план "Гром", в ходе которого сотрудники Основянского отдела полиции вместе с патрульными задержали за совершение преступления 42-летнего харьковчанина. Правонарушитель при себе имел травматический пистолет "Форт-12". С его слов, оружие он нашел на улице. Также в отдел полиции были доставлены 3 человека, которые находились в здании", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, между тремя мужчинами, которые находились в нежилом помещении, и прохожим произошел конфликт. В результате один из них выстрелил в сторону потерпевшего.

"45-летний гражданин получил телесные повреждения в виде рваной раны щеки. После получения медицинской помощи он отказался от госпитализации", - уточнили в полиции.

По данному факту открыли уголовное производство ч.4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет. В настоящее время злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и содержится под стражей.

Напомним, в Одессе произошла стрельба. Оказалось, что возник конфликт между продавцами бахчевых культур и автомобилистами. 

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