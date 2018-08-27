У Харкові конфлікт переріс у стрілянину: є постраждалий
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Конфлікт зі стріляниною стався у Харкові, внаслідок якого постраждав чоловік. Про це повідомили у відділ комунікації поліції Харківської області, передає УНН.
"26 серпня о 11:13 до Основ’янського відділу поліції надійшло повідомлення про нібито стрільбу на території майдану Героїв Небесної Сотні та про пораненого внаслідок неї чоловіка. На місце події виїжджало керівництво та слідчо-оперативні групи відділу поліції й патрульні поліцейські. Начальником районної поліції був введений оперативний план "Грім", в ході якого співробітники Основ’янського відділу поліції разом із патрульними затримали за скоєння злочину 42-річного харків'янина. Правопорушник при собі мав травматичний пістолет "Форт-12". З його слів, зброю він знайшов на вулиці. Також до відділу поліції були доставлені 3 особи, які знаходилися в будівлі", - йдеться в повідомленні.
За попередніми даними, між трьома чоловіками, які перебували у нежитловому помешканні, та перехожим стався конфлікт. У результаті один з них здійснив постріл в бік потерпілого.
"45-річний громадянин отримав тілесні ушкодження у вигляді рваної рани щоки. Після отримання медичної допомоги він відмовився від госпіталізації", - уточнили в поліції.
За цим фактом відкрили кримінальне провадження ч.4 ст. 296 (хуліганство) КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Наразі зловмисник затриманий у порядку ст. 208 КПК України та утримується під вартою.
Нагадаємо, в Одесі сталася стрілянина. Виявилося, що виник конфлікт між продавцями бахчових культур і автомобілістами.