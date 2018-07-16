В Харькове арестовали обвиняемого в ДТП, при котором погиб 5-месячный малыш

"Киевский районный суд г. Харькова по требованию прокуратуры избрал для водителя, который спровоцировал смертельное ДТП на пр. Гагарина, меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога", - говорится в сообщении.

Напомним, авария произошла в субботу, 14 июля. 28-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 не справился с управлением и выехал на тротуар, где сбил 20-летнюю женщину с младенцем в коляске. После этого авто въехало в электроопору. В результате аварии 5-месячный малыш получил многочисленные травмы. От них впоследствии он скончался в больнице. Как показала экспертиза, водитель был трезв.

Сейчас продолжается досудебное расследование по ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины. Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы.