У Харкові арештували обвинуваченого у ДТП, при якій загинув 5-місячний малюк
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Київський райсуд Харкова обрав запобіжний захід для підозрюваного у скоєння ДТП, внаслідок якої загинув 5-місячний малюк, у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Про це повідомила прес-служба прокуратури Харківської області, передає УНН.
"Київський районний суд м. Харкова на вимогу прокуратури обрав для водія, що спричинив смертельну ДТП на пр. Гагаріна, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, аварія сталася в суботу, 14 липня. 28-річний водій автомобіля ВАЗ-2107 не впорався з керуванням та виїхав на тротуар, де збив 20-річну жінку з немовлям у візочку. Після цього авто в'їхало в електроопору. У результаті аварії 5-місячний малюк отримав чисельні травми. Від них згодом він помер у лікарні. Як показала експертиза, водій був тверезим.
Наразі триває досудове розслідування за ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) КК України. Підозрюваному загрожує до 8 років позбавлення волі.