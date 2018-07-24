В Казахстане нашли нож, которым был убит известный фигурист
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Один из задержанных по подозрению в убийстве казахстанского фигуриста, олимпийского призера Дениса Тена выдал полиции орудие убийства. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу департамента внутренних дел Алматы.
"Подозреваемые Киясов Н.Д. и Кудайбергенов А.Б. дали признательные показания в совершении данного преступления и выдали вещественные доказательства. В частности, подозреваемый Кудайбергенов в ходе проверки показаний на месте показал место, где было спрятано орудие убийства - нож, который впоследствии был изъят и приобщен к материалам уголовного дела", - сообщили в полиции.
По данному уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, в том числе орудия преступления.
В ходе проведения очной ставки, как сообщается, подозреваемый Киясов признался, что именно он наносил ножевые ранения Денису Тену. Вместе с тем, установлены очевидцы преступления, с которыми проведено опознание подозреваемых.
Напомним, 19 июля стало известно, что в Казахстане убили олимпийского призера по фигурному катанию Дениса Тена. Задержали двух подозреваемых.