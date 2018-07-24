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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 38455 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 102046 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 124087 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 131634 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 168931 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153273 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141033 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 13:58 • 130451 просмотра

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Эксклюзив
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7 марта, 08:52 • 181198 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118328 просмотра

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В Казахстане нашли нож, которым был убит известный фигурист

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 июля. УНН. Один из задержанных по подозрению в убийстве казахстанского фигуриста, олимпийского призера Дениса Тена выдал полиции орудие убийства. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу департамента внутренних дел Алматы.

"Подозреваемые Киясов Н.Д. и Кудайбергенов А.Б. дали признательные показания в совершении данного преступления и выдали вещественные доказательства. В частности, подозреваемый Кудайбергенов в ходе проверки показаний на месте показал место, где было спрятано орудие убийства - нож, который впоследствии был изъят и приобщен к материалам уголовного дела", - сообщили в полиции.

По данному уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, в том числе орудия преступления.

В ходе проведения очной ставки, как сообщается, подозреваемый Киясов признался, что именно он наносил ножевые ранения Денису Тену. Вместе с тем, установлены очевидцы преступления, с которыми проведено опознание подозреваемых.

Напомним, 19 июля стало известно, что в Казахстане убили олимпийского призера по фигурному катанию Дениса Тена. Задержали двух подозреваемых.

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