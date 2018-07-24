У Казахстані знайшли ніж, яким був убитий відомий фігурист
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Один із затриманих за підозрою у вбивстві казахстанського фігуриста, олімпійського призера Дениса Тена видав поліції знаряддя вбивства. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу департаменту внутрішніх справ Алмати.
"Підозрювані Кіясов і Кудайбергенов дали свідчення у скоєнні цього злочину і видали речові докази. Зокрема, підозрюваний Кудайбергенов під час перевірки свідчень на місці показав місце, де було заховано знаряддя вбивства - ніж, який згодом був вилучений та долучений до матеріалів кримінальної справи", - повідомили в поліції.
У цій кримінальній справі призначено низку судових експертиз, в тому числі знаряддя злочину.
Під час проведення очної ставки, як повідомляється, підозрюваний Кіясов зізнався, що саме він наносив ножові поранення Денису Тену. Разом з тим, встановлено очевидців злочину, з якими проведено впізнання підозрюваних.
Нагадаємо, 19 липня стало відомо, що у Казахстані вбили олімпійського призера з фігурного катання Дениса Тена. Затримали двох підозрюваних.