В Казахстане задержали второго подозреваемого в убийстве фигуриста

Задержан Арман Кудайбергенов 1994 года рождения.

"Ранее он был заочно арестован судом на 2 месяца", - говорится в сообщении.

Ранее правоохранители задержали первого подозреваемого в убийстве - Нуралы Киясова 1994 года рождения. Его уже поместили в изолятор временного содержания. По данным прокурора Алматы Берика Жуйриктаева, он признался в убийстве.

Напомним, в Казахстане, в городе Алматы, воры убили 26-летнего бронзового призера Олимпиады-2014 по фигурному катанию Дениса Тена, который пытался помешать им совершить кражу.