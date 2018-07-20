В Казахстане задержали второго подозреваемого в убийстве фигуриста
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. В Казахстане задержали второго подозреваемого в убийстве олимпийского призера по фигурному катанию Дениса Тена. Об этом сообщает Tengrinews со ссылкой на источник в прокуратуре, передает УНН.
Задержан Арман Кудайбергенов 1994 года рождения.
"Ранее он был заочно арестован судом на 2 месяца", - говорится в сообщении.
Ранее правоохранители задержали первого подозреваемого в убийстве - Нуралы Киясова 1994 года рождения. Его уже поместили в изолятор временного содержания. По данным прокурора Алматы Берика Жуйриктаева, он признался в убийстве.
Напомним, в Казахстане, в городе Алматы, воры убили 26-летнего бронзового призера Олимпиады-2014 по фигурному катанию Дениса Тена, который пытался помешать им совершить кражу.