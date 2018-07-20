У Казахстані затримали другого підозрюваного у вбивстві фігуриста
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. У Казахстані затримали другого підозрюваного у вбивстві олімпійського призера з фігурного катання Дениса Тена. Про це повідомляє Tengrinews з посиланням на джерело в прокуратурі, передає УНН.
Затриманий Арман Кудайбергенов 1994 року народження.
“Раніше він був заочно арештований судом на 2 місяці”, — йдеться в повідомленні.
Раніше правоохоронці затримали першого підозрюваного у вбивстві — Нурали Киясова 1994 року народження. Його вже помістили в ізолятор тимчасового тримання. За даними прокурора Алмати Берика Жуйріктаева, він зізнався у вбивстві.
Нагадаємо, в Казахстані, в місті Алмати, злодії вбили 26-річного бронзового призера Олімпіади-2014 з фігурного катання Дениса Тена, який намагався перешкодити їм скоїти крадіжку.