В Казахстане убили олимпийского призера по фигурному катанию
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. В Казахстане, в городе Алматы, воры убили 26-летнего бронзового призера Олимпиады-2014 по фигурному катанию Дениса Тена, который пытался помешать им совершить кражу. Об этом сообщает Vesti.kz, передает УНН.
“Сегодня, 19 июля, на Тена напали автоворы, застигнутые им на месте преступления. Инцидент произошел около 15 часов на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой. После этого Тен был доставлен в больницу с ножевым ранением. В ДВД Алматы начали работы по поиску преступников”, — говорится в сообщении.
На Олимпиаде-2014 он стал бронзовым призером — его медаль была единственной для Казахстана на тех Играх. В 2013 году он выиграл серебряную медаль на чемпионате мира.
Фигурист застиг двух неизвестных при попытке кражи зеркал с его машины. В результате потасовки Тен получил ножовое ранение. От полученных травм он умер в больнице.
Напомним, в Украине в январе-июне 2018 года было совершено 12 заказных убийств, что больше чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.