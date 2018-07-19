В Казахстане убили олимпийского призера по фигурному катанию

“Сегодня, 19 июля, на Тена напали автоворы, застигнутые им на месте преступления. Инцидент произошел около 15 часов на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой. После этого Тен был доставлен в больницу с ножевым ранением. В ДВД Алматы начали работы по поиску преступников”, — говорится в сообщении.

На Олимпиаде-2014 он стал бронзовым призером — его медаль была единственной для Казахстана на тех Играх. В 2013 году он выиграл серебряную медаль на чемпионате мира.

Фигурист застиг двух неизвестных при попытке кражи зеркал с его машины. В результате потасовки Тен получил ножовое ранение. От полученных травм он умер в больнице.

Напомним, в Украине в январе-июне 2018 года было совершено 12 заказных убийств, что больше чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.