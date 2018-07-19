У Казахстані вбили олімпійського призера з фігурного катання
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. У Казахстані, в місті Алмати, злодії вбили 26-річного бронзового призера Олімпіади-2014 з фігурного катання Дениса Тена, який намагався перешкодити їм скоїти крадіжку. Про це повідомляє Vesti.kz, передає УНН.
"Сьогодні, 19 липня, на Тена напали автозлодії, яких він застав на місці злочину. Інцидент стався близько 15 годин на перетині вулиць Курмангази і Байсеітова. Після цього Тен був доставлений в лікарню з ножовим пораненням. В ДВД Алмати почали роботи з розшуку злочинців", - йдеться в повідомленні.
На Олімпіади-2014 він став бронзовим призером - його медаль була єдиною для Казахстану на тих Іграх. У 2013 році він виграв срібну медаль на чемпіонаті світу.
Фігурист застав двох невідомих при спробі крадіжки дзеркал з його машини. В результаті сутички Тен отримав ножові поранення. Від отриманих травм він помер в лікарні.
Нагадаємо, в Україні в січні-червні 2018 року було скоєно 12 вбивств на замовлення, що більше ніж удвічі порівняно з аналогічним періодом минулого року.