В Казахстане простились с убитым фигуристом
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. В Алматы простились с бронзовым призером Олимпиады-2014, фигуристом Денисом Теном, который погиб от ножевого ранения. Об этом сообщает Tengrinews, передает УНН.
Прощание с фигуристом Денисом Теном началось в 10:00 по местному времени (8:00 по киевскому) в Дворце спорта.
Попрощаться со спортсменов пришли сотни людей — люди приносили плакаты, кто-то специально сделал футболки.
Напомним, 19 июля в Казахстане, Алматы, на фигуриста Дениса Тена напали воры, которые сняли зеркала с его автомобиля. Во время потасовки один из злоумышленников ударил его ножом в бедро. В больнице 26-летний спортсмен умер.
Оба подозреваемых в преступлении — Арман Кудайбергенов и Нуралы Киясов — уже задержаны и дали признательные показания. По их словам, они не знали, что напали с ножом на Дениса Тена.
Денис Тен на Олимпиаде-2014 стал бронзовым призером — его медаль была единственной для Казахстана на тех Играх. В 2013 году он выиграл серебряную медаль на чемпионате мира.