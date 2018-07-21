В Казахстане простились с убитым фигуристом

Прощание с фигуристом Денисом Теном началось в 10:00 по местному времени (8:00 по киевскому) в Дворце спорта.

Попрощаться со спортсменов пришли сотни людей — люди приносили плакаты, кто-то специально сделал футболки.

Напомним, 19 июля в Казахстане, Алматы, на фигуриста Дениса Тена напали воры, которые сняли зеркала с его автомобиля. Во время потасовки один из злоумышленников ударил его ножом в бедро. В больнице 26-летний спортсмен умер.

Оба подозреваемых в преступлении — Арман Кудайбергенов и Нуралы Киясов — уже задержаны и дали признательные показания. По их словам, они не знали, что напали с ножом на Дениса Тена.

Денис Тен на Олимпиаде-2014 стал бронзовым призером — его медаль была единственной для Казахстана на тех Играх. В 2013 году он выиграл серебряную медаль на чемпионате мира.