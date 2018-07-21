В Казахстане простились с убитым фигуристом

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 38449 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 102041 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 124082 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 131628 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 168928 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153273 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141033 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130451 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 181196 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118328 просмотра

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В Казахстане простились с убитым фигуристом

В Казахстане простились с убитым фигуристом

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 июля. УНН. В Алматы простились с бронзовым призером Олимпиады-2014, фигуристом Денисом Теном, который погиб от ножевого ранения. Об этом сообщает Tengrinews, передает УНН.

Прощание с фигуристом Денисом Теном началось в 10:00 по местному времени (8:00 по киевскому) в Дворце спорта.

Попрощаться со спортсменов пришли сотни людей — люди приносили плакаты, кто-то специально сделал футболки.

Напомним, 19 июля в Казахстане, Алматы, на фигуриста Дениса Тена напали воры, которые сняли зеркала с его автомобиля. Во время потасовки один из злоумышленников ударил его ножом в бедро. В больнице 26-летний спортсмен умер.

Оба подозреваемых в преступлении — Арман Кудайбергенов и Нуралы Киясов — уже задержаны и дали признательные показания. По их словам, они не знали, что напали с ножом на Дениса Тена.

Денис Тен на Олимпиаде-2014 стал бронзовым призером — его медаль была единственной для Казахстана на тех Играх. В 2013 году он выиграл серебряную медаль на чемпионате мира.

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